"Da ora in poi chi tratterà affari importanti con la Juve saprà di avere davanti un interlocutore quotato nel primo indice di Borsa italiano e con uno stadio di proprietà". Lo scrive oggi il Corriere della Serai: "Non basterà a comprare Mbappé come si vocifera ma permetterà alla Juventus di sedersi a tavoli prestigiosi e frequentare «ristoranti» ben diversi da quelli da 10 euro di cui si lamentava Conte qualche anno fa".