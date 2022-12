"Non necessariamente dovremo fare qualcosa:": così l'amministratore delegato bianconeroa pochi minuti da Bologna-Juve del 18 dicembre. Sì, maUn anno dopo, ma anche un mese e mezzo dopo, quella. O per lo meno, volendo ammettere che i piani della Vecchia Signora siano cambiati nella prima parte di gennaio, ci si è trasformata, visto che è stato messo a segno il colpo, un affare da 75 milioni più o meno,. Ma la cosa curiosa è che quelle stesse parole di ArrivabeneLa Juventus, oggetto di indagine su più fronti,anche e soprattutto sul. Non a caso le voci che riguardano il club bianconero citanocome Smalling, Thuram e altri. Tutt'al più, si può. E poi ci sono quattro giocatori - tre e mezzo - che devono recuperare la forma migliore e possono essere aggiunti alla rosa di Allegri come se prima non ne facessero pienamente parte:, che di questi è il più lontano dal rientro.La Juve si sta muovendo poi con decisione per: a Miretti e Fagioli si aggiungono con tanto di rinnovi, quindi presto sarà la volta diSoulé, già impiegato su tutti i palcoscenici, probabilmente verrà girato in prestito. E poi: costruirsi l'avvenire in casa non costa nulla.