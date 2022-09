La partita chiave è arrivata, in tempi non sospetti Max Allegri ha individuato nel match col Benfica il crocevia di questa parte di stagione. Questi i temi toccati dall'allenatore della Juve in conferenza stampa.- "Abbiamo recuperato Di Maria ma non so se potrà giocare dal 1' perché ha un solo allenamento, Szczesny sta terminando l'allenamento, Alex Sandro dopo il fallo subito sul rigore ha avuto un problema all'adduttore e valuteremo domani, Rabiot e Locatelli non ce la fanno"- "Dovrò valutare, ho un dubbio anche a centrocampo, vediamo domani mattina. Stiamo bene"- "Dipende dalle caratteristiche dei giocatori. In questo momento possiamo costruire a tre e difendere a quattro. Non è questione di numeri ma di sapersi muovere e andare a cercare gli spazi"- "Ne stiamo parlando e dobbiamo lavorarci. Dobbiamo trovare un equilibrio, quando per esempio non riesci a far gol allora non devi subire gol, non è vergogna arrivare all'intervallo sullo 0-0. Lì la squadra non deve andare in ansia, abbiamo preso addirittura secondo gol a tempo scaduto con la Salernitana. Così dobbiamo continuare a giocare quando siamo in vantaggio e invece ci siamo un po' fermati"- "Con Alex Sandro fuori ho come esterni solo Cuadrado e De Sciglio con Danilo jolly"- "Guardiamo la cosa positiva, abbiamo voglia di fare che ci porta a strafare. Le partite però son lunghe, non bisogna pensare di strafare. Un paradosso? No, abbiamo esperienza in tanti giocatori ma anche altri che hanno poche partite in Champions o serie A, Bremer per esempio è un acquisto straordinario ma è alla seconda partita di Champions"- "L'ho visto bene, sta migliorando negli aspetti che deve migliorare. Sono contento di lui, tra quelli con minor esperienza internazionale è uno dei tre migliori insieme a Mbappé e Haaland"- "Non è decisiva ma molto importante"- "Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, per me l'argomento era chiuso domenica sera. Io credo che per l'allenatore si facciano pagare multe salate, così facciamo anche beneficenza, ma poi confermarlo in panchina la partita successiva"