La Supercoppa è alle spalle, per la Juve è già tempo di campionato mentre il mercato comunque tiene banco, proprio come la situazione legata a Paulo Dybala. Così Max Allegri introduce la sfida all'Udinese in conferenza stampa.





REAZIONE - "Sarà una partita completamente diverso rispetto all'Inter e alla Roma. Servirà lucidità, precisione tecnica. Dovremo vincere e ribaltare la tendenza contro le medio-piccole"



FORMAZIONE - "Sicuramente ci saranno cambiamenti. Fortunatamente stiamo tutti bene a parte Danilo e Bonucci che ha avuto un risentimento e lo riavremo dopo la sosta".



MERCATO - "La rosa è questa e con questi dovremo migliorare per raggiungere risultati, dobbiamo restare sereni"



INTER - "Ho detto che l'Inter è la più forte del campionato e della stagione. Le grandi partite sono storie a sé, noi dobbiamo essere più bravi nelle partite con le piccole"



