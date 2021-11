e in caduta libera in campionato, ma ina qualificazione è ad un passo. Cosìfa il punto della situazione in conferenza stampa.- “Centrare il primo obiettivo della stagione sarebbe una bella cosa”.- “Kean, De Sciglio, Ramsey. Gli altri sono disponibili, la formazione la decideremo domani”.- “Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti, in cinque giorni abbiamo buttato tutto quello costruito nel mese precedente. Dobbiamo riflettere e migliorare, abbiamo subito troppo gol contro squadre della seconda metà di classifica”.- “Se avessi la garanzia di vincere passando a tre in difesa, metterei anche sette difensori. Non è così, dobbiamo migliorare come fase difensiva tutti quanti, anche con lo Zenit avevamo concesso troppo”.- “Bisogna trovare soluzione. Lavorando e stando zittti, nel calcio vice la regola che chi vince ha ragione e chi perde ha torto. Un segnale come senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti. Spiegare perché hai vinto o perso serve a niente. Unica cosa da fare è stare in silenzio”.- “Morata-Dybala-Chiesa hanno già giocato col Sassuolo. Le squadre si possono permettere tutto e il contrario di tutto, dipende da come si interpreta. Chiesa è a disposizione, potrebbe giocare dall’inizio”.- “Ci sono momenti in cui gli attaccanti non fanno gol, magari domani si sblocca. Per maniere alla l’autostima si deve pensare poco e fare tanto. Poi le cose si sistemano”- “Io sono l’allenatore della Juve, è una sfida che ho accettato ma ci vuole tempo per vincere, insieme a società e giocatori stiamo lavorando per questo.”.- “Ho una squadra intelligente, capisce che siamo in un momento no senza aver bisogno di alzare la voce. Bisogna reagire, per portare partite dalla nostra parte”.- “Non è questione di valori tecnici, ma di approccio tra quando giochiamo grandi partite e partite normali. Noi quelle le abbiamo sbagliate, è molto semplice”.