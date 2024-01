Juve, Allegri LIVE: 'Djalò è una risorsa importante, senza Rabiot gioca Miretti, Chiesa proverà a esserci con l'Inter'

Nicola Balice, inviato a Torino

Juve in testa, con una partita in più. Arriva l'Empoli all'Allianz Stadium per allungare a +4 prima che l'Inter vada a Firenze. E mentre il mercato entra negli ultimi giorni, Max Allegri si avvicina anche a quota 1000 punti in serie A. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.



DJALO - "Ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, sono state fatte tutte le valutazioni fisiche e atletiche visto che rientra da un crociato, piano piano lo inseriremo ed è una risorsa per noi"



EMPOLI - "La squadra sta bene, ha lavorato, sappiamo l'importanza della partita con l'Empoli"



PIU' BRAVI - "Abbiamo lavorato molto su quelli che sono i nostri limiti, stiamo bene fisicamente e mentalmente. Sapendo che ci aspetta un'altra partita da vincere, prima son bravi tutti ma bisogna poi vincerle sul campo. Tra l'altro l'Empoli ha cambiato allenatore e ha subito vinto bene 3-0 col Monza"



SENZA RABIOT - "Credo che giocherà Miretti, ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa visto che Danilo è diffidato dovrò decidere se farlo giocare o meno"



CHIESA - "Ormai proveremo a recuperarlo per averlo almeno a disposizione contro l'Inter"



KLOPP - "I motivi li sa lui, li ha spiegati e sicuramente farà bene anche nelle prossime avventure perché è un grandissimo allenatore come ha dimostrato a Dortmund e Liverpool"



INTER - "Non è scontro diretto, è Inter-Juventus, non dimentichiamoci del Milan che ha le carte in regola per rientrare anche perché ha già superato il momento peggiore. Chi tra noi e Inter è come Sinner o Djokovic? Noi siamo più giovani quindi potremmo essere Sinner e loro Djokovic, ma non lo so eh...che poi se la prendono..."



Seguono aggiornamenti