Inizia venerdì con l'Empoli l'ultimo tour de force della Juve in questo 2022, sono 7 partite fino al 13 novembre da cui passerà la stagione dei bianconeri e buona parte di futuro per. Che presenta così il match con i toscani.- "La vittoria nel derby è stata prima di tutto una bella vittoria, meritata, contro una bella squadra. Perché diventi importante bisogna dargli seguito domani con l'Empoli"- "Oggi facciamo allenamento, dobbiamo valutare alcune situazioni, c'è chi ha giocato tanto. Dopo avrò idee più chiare, la squadra sta meglio anche mentalmente. Il nostro umore dipende sempre dai risultati, più vinciamo e più siamo sereni"- "Indipendentemente dal gol segnato nel derby ha giocato una delle migliori partite tecnicamente, anche Kean ha fatto bene e sono contento di lui perché si rende disponibile per la squadra"- "La realtà è ad oggi che Chiesa e Pogba non li abbiamo, non sono a disposizione. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba ha fatto solo parzialmente con la squadra. Sabato mattina ci sarà un'amichevole per Federico e vedremo come reagirà"- "Vediamo, McKennie viene da 11 partite ma lui corre... Cuadrado viene da più partite...devo valutare"- "Non è questione di gestirlo, le partite si giocano in 15 non è più come una volta. Ci sono dei dati che vengono post-Covid, sono completamente diversi a livello di corsa rispetto a prima. Chi gioca magari mezz'ora può essere determinante"- "Per la prima volta non ho fatto previsioni e non ho guardato classifica. Io credo che dopo 10 partite ci sono squadre che in fondo alla classifica hanno fatto pochi punti, è normale che quindi davanti c'è chi ne ha di più. Per noi la settimana cruciale è quella dalla Salernitana alò Monza"- "Capitano della squadra, giocatore di personalità, come per tutti devo gestirne forze ed energie. Ma è fondamentale sia quando gioca e sia quando non gioca. Ho la fortuna di avere sei difensori e posso farli girare, in altri ruoli no. Di Leo sono contento perché è uomo responsabile"- "Siamo in linea con la fase difensiva avendo subito 7 gol, ci mancano punti che sono quelli di Salernitana e Monza. Davanti stanno viaggiando"- "Sta meglio, ha giocato tante partite dall'inizio della stagione non avendo preparazione. Sta bene, così come stanno crescendo Fagioli e Soulé, quando c'è la possibilità li faccio giocare perché sono considerati giocatori da prima squadra"