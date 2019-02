Mercoledì sarà tempo di Champions. Ma fino a domani sera c'è ancora il campionato al centro dei pensieri di Max Allegri e della sua Juve. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero per presentare la sfida interna con il Frosinone.



RONALDO E FROSINONE - "Finora ha sempre giocato, perché non dovrebbe giocare? Per la Champions? Gli ossessionati della Champions siete voi non io, però si gioca tra una settimana praticamente. Noi dobbiamo pensare a battere il Frosinone, perché battendo il Frosinone avremo una partita in meno da ottenere in vista dell'obiettivo scudetto. E poi il Frosinone ha vinto tre partite in trasferta senza subire gol, non dimentichiamoci anche cosa accadde tre anni fa in questo stadio. Bisognerà fare partita seria, per preparare al meglio la partita di Champions, perché comunque sia una vittoria darebbe spinta altrimenti diventa tutto un casotto"



BBC - "Barzagli non gioca da 70 giorni, ha recuperato bene, è pronto per una terza giovinezza ma ora è solo a disposizione. Bonucci gioca. Chiellini magari un tempo"



RUGANI-CACERES - "Rugani ha preso un colpo, valutiamo domani. Se non gioca tocca a Caceres"



RITIRO - "Niente ritiro oggi. Abbiamo fatto allenamento oggi, io non ho nemmeno mangiato perché se arrivo a stomaco vuoto non mi fregate (ride, ndr). Pensavo di trovarvi più appesantiti a stomaco pieno, magari snobbavate voi il Frosinone perché noi non lo facciamo"



CENTROCAMPO - "Matuidi molto probabilmente starà fuori. Gli altri vediamo, di quattro ne giocheranno tre"



DYBALA - "Gioca. Ha numeri impressionanti da quando è arrivato alla Juve. C'è un'annata che magari lo vede segnare un po' meno. Ma sono numeri importanti, è uno dei giocatori più bravi che ci sono in circolazione. Ha sempre fatto buone prestazioni. La mask? Sono all'antica e non ci capisco niente, mi divertono molto perché sono geniali, una cosa che è certa è che la squadra in questo momento sta bene fisicamente e i ragazzi sono molto concentrati per il finale di stagione. Da domani inizia una bella serie di partite"



SZCZESNY - "Gioca" RAMSEY - "Giudizio tecnico non ne ho, perché i giocatori vanno allenati. Di sicuro è un grande giocatore. Ma dei giocatori della prossima stagione ci sarà tempo per parlarne"



CHAMPIONS - "Dobbiamo pensare a noi stessi e a passare il turno contro una squadra tosta come l'Atletico Madrid. Il Real ha fatto una gara tosta contro un bell'Ajax, anche il Tottenham può ambire alla semifinale. Ci sono 7-8 squadre che hanno potenzialità di arrivare in semifinale"



PUNIZIONI - "La sfida del giovedì oggi l'hanno fatta e non so chi abbia vinto. Speriamo sia di buon auspicio non aver ancora fatto gol quest'anno, perché magari ci si sblocca in Champions, abbiamo degli ottimi calcianti"



A SINISTRA - "Potrebbe giocare Spinazzola, comunque tra lui, De Sciglio e Cancelo ne giocano due"



FUTURO - "Sicuro al 100% non c'è niente. Io ho un contratto con la Juventus, sto molto bene, sono al quinto anno e sono felice di questo. In questo momento io sono molto concentrato su quello che dobbiamo portare a casa, bisogna fare risultati e trofei. Campionato e Champions, per portarla a casa dobbiamo fare un passetto alla volta".



JUVE-MILAN WOMEN - "Faccio un grosso in bocca al lupo alle ragazze per la partita di domenica sarà un antipasto per lo Juventus-Milan dei maschi per i prossimi anni visto come stanno lavorando"



VAR - "Sono contento perché è utile. Ieri intanto il gol annullatto all'Ajax in condizioni normali non sarebbe stato annullato, nelle situazioni oggettive il Var è molto utile. Ma ripeto che nelle situazioni soggettive è sempre a discrezione dell'arbitro".