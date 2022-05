Vigilia di Genoa-Juve, prove generali di finale di Coppa Italia per i bianconeri. Così Max Allegri fa il punto della situazione in conferenza stampa.PROVA GENERALE - "Partita che dobbiamo vincere, da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto obiettivo minimo del quarto posto, abbiamo da preparare la Coppa Italia. Affrontiamo squadra che può salvarsi, manderemo in campo formazione migliore. Danilo riposerà, fascite plantare da un po', tornerà domenica. Pellegrini caviglia in disordine, non sarà a disposizione. Tornano De Sciglio e Cuadrado. I risultati positivi aiutano a fare meglio allenamenti a preparare le partite"COPPA ITALIA - "Obiettivo di inizio stagione, come campionato e Champions pur sapendo che sia competizione molto difficile da vincere ma l'ambizione deve esserci perché niente è impossibile. Mercoledì ci giocheremo questa partita e siamo contenti di esserci arrivati"REAL-CITY - "Complimenti a Orsato, ha diretto la gara come quello che è, il miglior arbitro. Partita meravigliosa, sotto l'aspetto tecnico e mentale, il Real ha dimostrato che le partite non finiscono mai. Non è il calcio italiano che è italiano, negli ultimi dieci anni la Juventus ha raggiunto due finali di Champions, è un buon risultato. Noi stiamo cambiando tanti giocatori, ci sono fasi in cui bisogna riprendere a fare risultati perché nel frattempo le altre sono andate più avanti. Ci sono 6 squadre in Europa che sono nettamente più forti delle altre: Real, Psg, Bayern, Chelsea, Liverpool, City. Poi dopo l'ambizione ce l'abbiamo tutti, ma la realtà è un'altra cosa. Se uno prende coscienza della realtà, dopo è più facile far bene. Ieri sera partita meravigliosa. Complimenti a Carlo Ancelotti, ha fatto una cosa straordinaria, sono contento perché dopo tutto quello che ha fatto è stato pure criticato perché non è allenatore di moda, le mode passano e i classici rimangono"ATTACCO - "Possono giocare insieme, oggi deciderò. Stanno tutti abbastanza bene"Seguono aggiornamenti