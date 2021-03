Ci pensa Leonardo Bonucci a suonare la carica in casa Juve alla vigilia del match con il Porto. Questi i temi toccati in conferenza stampa dal vice-capitano bianconero.CLIMA - "Scenderemo in campo con la consapevolezza di poter ottenere il risultato. Massimo rispetto per il Porto"BENFICA 2014 - "Bisognerà essere attenti a non farci prendere dalla frenesia come in quella occasione. Un gol si potrà fare anche all'ultimo minuto, scenderemo in campo con la consapevolezza che il Porto non difenderà il risultato"DOPO PORTO - "Eravamo consapevoli di non avere fatto quello che dovevamo fare. Ci serve sempre da lezione come ogni allenamento. La nostra è una squadra di grandi uomini che sanno sempre prendersi le responsabilità"CONDIZIONE - "Sto come un giocatore che è stato fermo un mese, ma tutti noi sappiamo farci trovare pronti. Io non vedo l'ora di scendere in campo, dipende dal mister"DEMIRAL - "Sta acquisendo sempre più sicurezza. Dopo il grave infortunio, c'era bisogno di tempo per ritrovarsi. Ha dimostrato di essere una pedina importante di questa squadra, è un positivo per il gruppo"CHIESA - "La vittoria di sabato dà grande entusiasmo, quando vinci si lavora meglio. Ogni giorno durante l'allenamento, ti porta un insegnamento. Chiesa? Un po' me l'aspettavo, perché fortunatamente per lui è uno che gioca libero senza pressioni, è uno molto genuino e spontaneo, questo gli ha permesso di capire cosa significa indossare questa maglia"APPROCCIO - "Ovvio che domani non potremo permetterci di regalare neanche un secondo della partita. Quando giochi così tanto diventa difficile, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo crescere, il fatto di non avere avuto una pre-season e di esserci allenati poco, condiziona un po'. Ma domani abbiamo solo il compito di andare a mille dal riscaldamento alla fine della partita"RISCHIO - "La frenesia. Dovremo essere pazienti, ordinati, attenti. Il Porto cercherà di colpirci con le ripartenza"RONALDO - "Cristiano è sempre carico in queste partite, fosse per lui si giocherebbe solo in Champions. Potete immaginare la sua energia in vista del match di domani"