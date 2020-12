Archiviata la vittoria all'ultimo respiro nel derby, ora lasi appresta a tentare l'assalto al primo posto nel girone di Champions. Con il Barcellona servirà una vittoria di almeno tre reti o di due segnando almeno tre gol. Maci crede. Questi i temi toccati dal tecnico in occasione della conferenza stampa di presentazione.- "Si è allenato con noi negli ultimi due giorni, potrebbe essere la sua serata perché si merita di giocare in un palcoscenico così importante"- "Nella crisi del Barcellona non credo, cammino altalenante ma ha giocatori forti e allenatore che sta mettendo insieme le sue idee, ha bisogno di tempo come noi. Fa strano vederla in difficoltà in Liga, ma è normale, arriva da una stagione con due allenatore e ore ce n'è un terzo, è normale debba trovare soluzioni migliori con i giocatori da mettere nelle giuste condizioni. Si riprenderà in fratta anche in campionato"- "Dobbiamo credere nella vittoria ampia. Ci sarà da soffrire ma sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, sapendo i nostri errori ma anche le cose fatte bene all'andata. La vittoria sarebbe importante soprattutto per la nostra crescita anche in termini di autostima, oltre alla classifica perché il primo posto ti dà qualcosa di diverso a livello di sorteggio"- "Può essere molto utile. Sta un po' meglio, partita dopo partita sta mettendo minuti e forza nelle gambe, giocatore intelligente che non pensavo fosse così abile all'interno del campo nel cercarsi gli spazi"- "Partita vista e rivista, non dovremo lasciargli tutto quel campo in fase di ripartenza"- "Non credo si possa parlare di svolta. Ma c'è stato un cambiamento tra primo e secondo tempo, l'atteggiamento della ripresa è quello che la Juve ha nel DNA e non deve mai mancare"- "Non mi piace che debba sempre esserci uno schiaffo prima di ritrovare la giusta concentrazione. In una partita come quella di Barcellona non capiterà sicuramente"- "Sta crescendo tanto, non lo conoscevo bene come ragazzo, me lo avevano descritto come un giocatore completamente diverso. Lavorandoci assieme ho visto un bravo ragazzo con grandi margini di miglioramento. Deve mettersi in testa che è solo al 70% delle sue possibilità, anche perché può diventare un grande centrocampista di livello mondiale"Ha ragione Koeman a dire che non c'è nessuno più bravo dell'altro, hanno dato spettacolo per 15 anni dividendosi Palloni d'Oro. Sono due fenomeni che stanno facendo gioire milioni di tifosi ogni volta che scendono in campo. Bisogna ringraziarli perché fanno bene al calcio. Il momento di Messi è particolare per la sua vita ma non per la sua carriera, durante le partite ha sempre dimostrato il suo valore, credo che il momento sia mentale e non tecnico, ma sono situazioni che non ci riguardano. Se Ronaldo tira poco e segna tanto vuol dire che è una cosa buona per noi"