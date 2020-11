La vittoria di Cesena con lo Spezia ha ridato serenità all'ambiente bianconero prima del ritorno in Champions. Ora la Juve si appresta ad affrontare il Ferencvaros davanti a ventimila spettatori, con un Ronaldo in più. Così Andrea Pirlo ha presentato il match in conferenza stampa.



FERENCVAROS - "Budapest bellissima città ma noi siamo qua per giocare e vincere. Buona squadra, bella partita contro la Dinamo Kiev, non meritava quel passivo col Barcellona. Dobbiamo rispettare questo avversario perché ogni partita in Champions è difficile e questi tre punti pesano sempre tre punti"



BARCELLONA - "Quella sconfitta ci ha fatto capire che bisogna migliorare, che per certe partite serve organizzazione e determinazione in più, incontrare subito il Barcellona fa anche bene e ci servirà in futuro per migliorare e giocare meglio anche nel ritorno"



MODULO - "Resta lo stesso, McKennie ha solo giocato al posto di Kulusevski o Ramsey. Domani magari ci sarà qualche altro giocatore, ma il nostro concetto di calcio non cambierà"



PUBBLICO - "Ci condiziona in meglio perché il pubblico ti dà una sensazione di sentire maggiormente difficoltà o paura del rischio in fase difensiva. Quando senti i tifosi spingere la squadra, può aiutarti a ritrovare la giusta attenzione. E poi è più bello per tutti".