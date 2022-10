Tocca ad Adrien Rabiot parlare a nome della squadra prima della trasferta di Champions sul campo del Maccabi Haifa. Questi i temi toccati dal centrocampista della Juve.- "C'è grande voglia di tutta la squadra, di far bene e di vincere questa partita per sperare nella qualificazione"- "Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo. Perché non è sempre tutto buono. Se avessi saputo cosa non va nella squadra, sarebbe facile. Dobbiamo riservare i problemi sul campo perché all'interno della squadra siamo uniti come uomini e compagni di squadra, stiamo lavorando bene in allenamento e dobbiamo cercare di farlo anche in partita"- "Io mi sento importante per la squadra, credo che siamo tutti importanti. Ora sto bene e sto cercando di trascinare la squadra, per aiutare il più possibile"- "Non lo so. Al momento ci sono altre cose a cui pensare, sono concentrato sul campo e a far bene per la squadra, per uscire dalla difficoltà e poi vedremo cosa succede"- "La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato, prima c'erano più giocatori di esperienza e adesso siamo più giovani. C'è meno esperienza ma c'è tanta qualità, secondo me siamo una buona squadra con un buon centrocampo, ci manca esperienza rispetto a quando sono arrivato"- "Sinceramente non sto pensando al Mondiale, perché dobbiamo cercare di fare bene alla Juventus. Penso che anche per gli altri sia la stessa cosa, è però una stagione difficile perché c'è il Mondiale a metà ma dobbiamo restare concentrati sul club"- "Allenatore molto forte, sa gestire bene il gruppo anche fuori dal campo ed è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo, credo sia un allenatore completo fuori e dentro al campo"