Tra campo e mercato, Maurizio Sarri presenta così la trasferta della Juve sul campo del Genoa. Tanti infortuni da gestire, tante situazioni border line come quella di Miralem Pjanic. Intanto sono arrivati proprio ora gli annunci dei rinnovi di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.- "Non abbiamo ancora deciso se giocherà col Genoa, ma il giorno del record arriverà e arriverà in questa stagione, ha 48 partite ancora a disposizione. Sinceramente non abbiamo deciso"- "Giocare con il Genoa sarà difficile per tutti. La partita è complicata, come lo sono sempre le gare in trasferta contro le squadre che stanno lottando per la salvezza, non è che ci possiamo aspettare qualcosa di diverso. Se ci aspettiamo qualcosa di semplice siamo sulla strada sbagliata"- "In questo momento non è che ci possiamo permettere di alternare più di due o tre giocatori. Avevamo 14 giocatori da campo con il Lecce, 3 portieri e 3 Under 23. Tra quei 14 c'era chi aveva due allenamenti.vero che fai a meno della spinta del pubblico ma puoi fare affidamento alle tue piccole sicurezze e abitudini. Un po' meno di prima ma può incidere"- "Sinceramente ho risposto anche nei giorni scorsi, penso che Pjanic non verrà influenzato anche se dovesse essere ufficializzato.E' bene che si concentrino su cosa devono fare ora e non a settembre o ottobre. Non voglio parlare di mercato, mancano due mesi all'apertura e tre alla chiusura, non mi dà gusto. Qualcuno dello staff lo studierà, per il resto godiamoci Pjanic per altri due mesi"- "Studiando la Bundesliga, si vede che le squadre di prima fascia non facevano cinque cambi. Situazione nuova, quindi a rischio cazzata. Fare errore diventa estremamente facile, ma è anche stimolante per il futuro"- "Me lo aspettavo forte, è cresciuto velocemente, è ancora più forte. Ora ha più esperienza, sta tirando fuori più personalità. Ci può sorprendere perché ha ancora margini, sono contentissimo di lui. Sembra stia bene, ha fatto due giorni di scarico attivo, non ha aveva dolori. Più un crampo che un problema"- "Sta meglio"Non c'è ancora un tema di sovraccarico, però sul lungo periodo il recupero di Higuain sarà indispensabile"