Avvio di stagione da dimenticare, poi la reazione. A due giorni dalla vittoria sulla Roma passata dalla sua parata sul rigore di Veretout, è Wojciech Szczesny a parlare in conferenza stampa.



ZENIT - "Bisogna giocare partita con lo stesso spirito con cui abbiamo giocato le ultime, con spirito di sacrificio e squadra compatta. Così abbiamo cambiato senso della stagione. Si vede la mano del mister, complimenti anche a lui'



RIGORE - "Gioco sempre con equilibrio e tranquillità. Non ero scarso qualche settimana fa, non sono un fenomeno oggi. Ho passato un momento difficile, bisogna stare zitti e lavorare, io l'ho fatto con il supporto di compagni e staff, ora sto voltando pagina"



ALLEGRI - "Comodo parlare del mister qua vicino... (ride). Ho avuto la fortuna di lavorare con lui qualche anno fa, devo dire che si vede la mano di Allegri in questa Juventus"



MERCATO - "Non mi sono mai sentito lontano dalla Juve"



EPISODIO - "Non c'è stato un momento di svolta, si vede nel lavoro quotidiano e la differenza poi in campo. Il cambiamento c'è stato nel quotidiano"



CHAMPIONS - "Pensiamo allo Zenit, poi potremmo quasi chiudere passaggio del turno e poi agli ottavi ci penseremo da febbraio in poi"



FALSA PARTENZA - "Credo sia sempre una questione mentale, ogni tanto bisogna vincere 1-0 e non si può sempre segnare due o tre gol a partita. E' tornato il gusto di difendere"



Seguono aggiornamenti