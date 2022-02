Dopo Dusan Vlahovic tocca apresentarsi al popolo bianconero in conferenza stampa. Questi i messaggi lanciati dal centrocampista svizzero.- "Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. Per me è davvero un sogno, ho pensato fosse la scelta giusta per la mia corriera. L'impressione è stata eccezionale, la squadra è molto forte. Mi son trovato subito bene con giocatori e allenatore, l'atmosfera è buona. Un paragone con la Germania? E' un grande passo in avanti. La squadra preferita di mio padre era proprio la Juventus. Punto di partenza, non mi fermo qui, voglio sempre migliorare, sicuramente passo importante per la mia carriera ma voglio continuare a crescere"- "Sempre stato un obiettivo aumentare sensibilmente il numero dei miei gol, essere alla Juve può essere una buona occasione. Sono un centrocampista naturale, senza una posizione precisa. Fisicamente sto bene, mi sono già allenato due volte, comincio a prendere le misure e se l'allenatore avrà bisogno di me sono già pronto a scendere in campo"- "Se dovessi descrivermi direi che amo giocare in avanti, pressare, recuperare il pallone e difendere. Mi definirei un giocatore completo"- "Mi aspettavo di lasciare il Borussia ma non immediatamente, avere la Juve che ti cerca non è una cosa che succede tutti i giorni e ho colto l'occasione al volo"- "Abbiamo parlato, mi ha detto più o meno cosa si aspetta da me ma non abbiamo ancora discusso i dettagli"- "Sappiamo tutti cosa ha fatto e che giocatore sia. Ma io sono Zakaria e voglio sviluppare il mio stile"