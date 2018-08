L'amichevole con il Real Madrid e poi il ritorno in Italia. La Juventus rientrerà dalla tournée americana subito dopo la partita che chiuderà la International Champions Cup, con partenza fissata per la tarda mattinata di domenica. Poi ci saranno due giorni di riposo e mercoledì riprenderà la preparazione al completo per il nuovo centro sportivo della Continassa.