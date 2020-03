Allenarsi ad aprile per poi tornare in campo in forma a maggio. Questa presa di posizione da parte di Lotito (e anche di De Laurentiis) non è piaciuta al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, puntualizza La Gazzetta: "Il numero uno bianconero ha detto no, priorità ad altro. Agnelli ha replicato a tono: dietro i codici citati da Lotito e De Laurentiis secondo lui ci sarebbe solo un interesse di classifica, i giocatori vanno lasciati lontano dai campi. Una frase che Lotito non ha per nulla gradito...".