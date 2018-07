La Gazzetta dello Sport oggi si è addentrata nella vicenda Milinkovic-Savic, che nei pensieri di Marotta non occuperebbe una posizione altrettanto privilegiata. "La stima tecnica per il giocatore non è in discussione, ma le valutazioni della Lazio vengono considerate fuori da ogni logica da Marotta - riferisce la rosea -. E in effetti non si ha notizia di proposte che possano attirare le attenzioni di Lotito: né dal Real Madrid né dalla Premier League. Così questo dossier passa fatalmente in secondo piano, a meno che nelle prossime settimane non maturino altri significativi affari in uscita per la società di Andrea Agnelli", si legge.