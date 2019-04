Oggi La Gazzetta dello Sport parla anche di mercato per la Juventus. Il nome di Joao Felix del Benfica piace ed è caldissimo, un gioiello vero. "Ma la Juve per prenderlo dovrebbe cedere un attaccante, probabilmente Douglas Costa o Dybala, e mettere alla prova i conti. Per questo, al momento, è più probabile che in bianconero arrivi Federico Chiesa", scrive La Gazzetta.