: come comunica il club bianconero, è realizzata con un tessuto generato da plastica recuperata dagli Oceani."​Insieme possiamo guidare il cambiamento. Questa maglia pre-gara è realizzata in collaborazione con Parley for the Oceans. Presenta un tessuto leggero, con una grafica che evoca il movimento. Il colletto posteriore presenta il messaggio "For the Oceans".Questo prodotto è stato creato con tessuto realizzato in collaborazione con Parley for the Oceans: alcuni dei filati presentano Parley Ocean Plastic ™, un materiale creato da plastica recuperata negli oceani".