Obiettivo numero uno per il centrocampo: Davide Frattesi. Una frase che potrebbe andare bene per diversi club, italiani e non solo. Ma per uno in particolare: la Juventus. Che si è mossa in anticipo, che ha scelto lui per completare un centrocampo destinato a perdere su tutti Adrien Rabiot. Contatti con Beppe Riso sempre più frequenti, anche in città. Il Sassuolo fissa il prezzo e spera di convincerlo ad andare in Premier, ma Frattesi vuole restare in Italia. E alla Juve avrebbe già detto di sì.