Filip Kostic e la Juventus. Più di una suggestione. Come raccontato nelle scorse settimane su Calciomerato.com, l'esterno dell'Eintracht - miglior giocatore dell'ultima Europa League - è uno dei profili monitorati dai bianconeri per rinforzare la rosa e tornare a correre, partendo dalla fascia, verso lo scudetto da strappare al Milan campione in carica. Un ultimo indizio, lanciato via social e diventato presto virale, ha acceso le fantasie dei tifosi.



SUI SOCIAL - Osman, uno dei parrucchieri più noti di Stoccolma, ieri ha rifatto il look ad alcuni giocatori serbi. Come testimoniato dal filmato condiviso su TikTok, a Kostic è arrivata una domanda diretta dopo il taglio: "Quale sarà la tua futura squadra?". Silenzio. Poi una voce, dal compagno di nazionale Nemanja Radonjic: "Juventus". E un sorriso, presto diventato indizio di mercato in tempi di social.



DERBY D'ITALIA? - I numeri dell'esterno con la maglia dell'Eintracht (30 gol e 60 assist in 169 presenze) hanno catalizzato le attenzioni dall'Italia. L’Inter lo ha messo nel mirino da diverso tempo e ha avuto più di una discussione con il suo agente, ma la valutazione da 10 milioni circa al momento rappresenta un ostacolo per i nerazzurri. Poi è arrivata la Juve: i contatti tra le parti sono confermati, ma il ds Cherubini non ha ancora messo sul tavolo nessuna offerta concreta. Kostic, il cui contratto scade nel 2023, dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire se la Juventus vorrà affondare il colpo con l’Eintracht Francoforte per portarlo a Torino.