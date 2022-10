Cambiare guida tecnica. Fino a un paio di mesi fa sembrava una follia, ora in casa Juventus è un argomento di grande attualità. L'annata deludente di Massimiliano Allegri, fuori dalla Champions League e, dopo 11 giornate, a dieci punti dal Napoli capolista, ha portato a valutare di interrompere il rapporto con l'allenatore livornese, a libro paga fino al 2025.per dare una sterzata energica a una stagione che ha preso una brutta piega.- La dirigenza al completo farà il punto tra una ventina di giorni, quando la Serie A andrà in letargo per un mese a causa del Mondiale in Qatar.Quattro in campionato, contro Lecce (trasferta), Inter (casa), Verona (trasferta) e Lazio (casa) in campionato, una in Champions League, contro il Paris Saint-Germain, fondamentale per difendere il terzo posto, che vorrebbe dire Europa League. Se il bilancio dovesse essere negativo, in linea con quanto visto finora, il cambio sarà il passo necessario da fare.La Juventus a quel punto avrebbe due vie da percorrere. Trovare un allenatore libero sul mercato, che possa iniziare fin da subito un nuovo progetto, o affidarsi a un traghettatore fino a giugno, per poi rifare tutto da capo in estate, con una nuova guida.("Parlare di Juve è una mancanza di rispetto per me e per Allegri" ha detto qualche giorno fa"), ma c'è tempo per ricucire il rapporto. A patto che tutti vogliano andare nella stessa direzione.