Il 28 novembre si sono dimessi Andrea, Pavel, Maurizio. Con loro, è caduto anche tutto il consiglio d'amministrazione, il prossimo verrà nominato il 18 gennaio insieme al presidente designato Gianluca, chiamato a comporre quello che a pieno titolo è già definito come unservirà alla Juve per affrontare nel migliore dei modi, con massima prudenza e determinazione, questa delicata stagione in cui dover difendersi dalle accuse e rispondere in ogni ambito: finanziario, giudiziario, sportivo. A tale proposito: il suo lavoro procede senza sosta, colloqui continui per conoscere a fondo ogni dettaglio della Juventus. Ma quando il club bianconero avrà superato questa fase, poi Scanavino tornerà a occuparsi prevalentemente (o esclusivamente) della carica di amministratore delegato e direttore generale di Gedi.Sarà una rifondazione totale o qualcosa di simile, in questo momento non era possibile né opportuno procedere alla rivoluzione tecnica ma è molto più che una semplice sensazione quella che trapela riferita alla fine in toto dell'era Agnelli.con un contratto che resta in scadenza al 30 giugno 2025,, non ora ma al termine della stagione. Anche per Federico, che oggi è al fianco di Allegri il riferimento principale della dirigenza per la squadra e pure sul mercato. Anche per Marco, che proprio negli scorsi giorni ha ricevuto la richiesta di assunzione di maggiori compiti e responsabilità.