In attesa del tradizionale test di Villar Perosa di oggi pomeriggio, in cui ci sarà l’esordio in maglia bianconera di Ronaldo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport apre ad uno scenario curioso: “Szczesny l’avversario di Cristiano e Dybala”, il titolo del quotidiano. Salvo sorprese, infatti, il numero uno polacco giocherà in porta con la formazione Primavera, così da essere impegnato dalla coppia-gol bianconera formata da Ronaldo e dalla Joya. A difendere i pali dell'altra squadra sarà invece Mattia Perin.