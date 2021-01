Manuel Locatelli è un pallino dei dirigenti della Juventus. Gradito, graditissimo anche ad Andrea Pirlo che lo segue da tempo con grande stima, il centrocampista classe '98 del Sassuolo è nella lista bianconera come potenziale rinforzo. C'erano stati contatti approfonditi in estate prima che De Zerbi insistesse per trattenerlo, il suo nome è valido ancora adesso ma, la scelta è di riaggiornarsi in vista della prossima estate quando la Juve rinnoverà ancora il suo centrocampo.- Ecco perché il ds bianconero Fabio Paratici sul fronte Locatelli rimane attento e interessato, ma non c'è un'offerta imminente., considerati troppi per un mercato invernale in cui anche la Juve sarà molto prudente e cauta dopo gli investimenti estivi., il centrocampista era stato ceduto a titolo definitivo per fare cassa e senza diritti di riacquisto prestabiliti. I rossoneri vogliono proteggere l'investimento fatto su Tonali, così per Locatelli c'è ancora la Juve in prima fila. Ma più per giugno che per questo inverno all'insegna della spending review.