Alla Juventus, Moise Kean sta attraversando una stagione molto particolare, fra buone prestazioni, ma senza gol, infortuni e voci di mercato, l'ultima delle quali lo vedeva in direzione Arsenal, in cambio del 20enne centrocampista Charlie Patino. La novità di oggi invece è quella di un possibile rinnovo di contratto da parte dell'attaccante classe 2000, che potrebbe arrivare fra febbraio e marzo.



Il numero 18 bianconero è in scadenza nel 2025 e, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sono già stati contatti nelle scorse settimane tra il suo agente Alessandro Lucci e il duo Giuntoli-Manna per impostare il rinnovo. Da definire se fino al 2027 o 2028. Il nuovo contratto permetterà alla Juve di ammortizzare il peso del cartellino a bilancio. Kean, infatti, fu pagato complessivamente 38 milioni (bonus inclusi) all’Everton nell’estate 2021. Il prolungamento farebbe il gioco di tutti: Kean, che vedrebbe rafforzata la sua posizione all’interno dell’organico, e pure il club, che si garantisce 2 o 3 anni in più di contratto, blindando un elemento di 23 anni con ancora margini di miglioramento.