, dopo un giugno di duro lavoro che proseguirà anche in questi primi giorni di luglio per mettersi come minimo in pari con gli altri. Anche se l'obiettivo del centrocampista francese classe '93 è di arrivare al giorno del raduno - fissato per il 10 luglio - in condizioni migliori del resto del gruppo:che di questi tempi un anno lo attendeva come il salvatore (o il figliol prodigo, se preferite) e che oggi si interroga su cosa il Polpo possa ancora essere.- La determinazione non manca, l'entusiasmo nemmeno e la voglia di riscatto può essere un propellente niente male, come ha confermato nei giorni scorsi pure il suo agente, divenuto il nuovo Eldorado del calcio mondiale. Il calciatore francese voleva fortemente tornare a Torino un anno fa, alla conclusione naturale del suo rapporto col Manchester United, e ritiene di avere un debito di riconoscenza da pagare nei confronti di chi - al netto dei tanti problemi fisici delle ultime 2-3 stagioni - se l'è sentita di scommettere ancora su di lui.ed è intenzionato a rispettare la parola data, forte anche di un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che rappresentano la firma su un investimento rischioso ma convinto da parte della stessa Juve.- Che magari nelle prossime settimane, non appena il futuro responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli avrà preso contatto con la sua nuova dimensione e con Massimiliano Allegri, prevederà un confronto per costruire le migliori condizioni tecniche per il recupero di Pogba. Perché no,per valorizzarne al meglio le qualità da rifinitore e verosimilmente non gravarlo troppo dal punto di vista atletico almeno fino a quando non saranno arrivate risposte soddisfacenti sulla propria condizione. Con queste premesse inizia oggi la nuova stagione dell'ex campione del mondo, un'annata particolare e tuttora ricca di incognite, per lui come per la Juve. Che,sempre più ai margini.