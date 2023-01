L'area sport dovrà gestire un passaggio molto delicato fra presente e futuro con gli ultimi due giorni di mercato e una strategia sui rinnovi dei contratti in scadenza da delineare in tempi brevi. Nel mezzo, o meglio sopra le teste della dirigenza bianconera, con, che dovranno far quadrare i conti sapendo che la nuvuola di possibili nuove penalizzazioni potrebbe abbattersi sulla proprietà.- Cedutoin prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al Leeds, il mercato bianconero, salvo sorprese, si può definire virtualmente chiuso. Il colpo last minute si potrebbe concretizzare soltanto in prestito e a cifre ampiamente vantaggiose (Karsdorp) poichéche, una volta chiuso il mercato, torneranno di primissimo piano., con cui era stato trovato un accordo a novembre, è il primo che potrebbe essere concretizzato e, probabilmente, potrebbe anche essere l'unico.nelle idee della dirigenza andranno a scadenza (con il brasiliano che ha la clausola di rinnovo annuale in suo favore nell'attuale accordo), mentre c'è ancora una piccola speranza per, a cui ancora un'offerta non è stata formalizzata, ma per cui sarà fatto un tentativo a cifre molto più contenute di quelle richieste. L'austerity, aspettando i risultati dei ricorsi e del campo, resterà la stella polare di questa fase transitoria. Sarà Allegri, in campo a dover dare la svolta a questa stagione.