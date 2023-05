Tribunali e sentenze e i patteggiamenti che verranno, possono aspettare. Sul campo, come piace dire ad Allegri, ma solo quando e come vuole Allegri, che anche prima di Siviglia eviterà di legare il giudizio sulla stagione della Juventus a quella partita, e che in fondo ha ragione, ma non per ciò che lui pensa,ma è altrettanto vero che la competizione comprende anche il fallimento. È sconfitta perdere lo scudetto, e ci sta, ma è fallimento non avere mai corso per vincerlo.Solo vincendo l’Europa League, la Juventus darebbe un senso positivo alla sua stagione, anche perché il trofeo varrebbe un posto nella prossima Champions (al lordo dell’Uefa). Anche vincendo la Coppa Italia,riacciuffato solo oltre i già scaduti 6 minuti di recupero, però è proprio da quel rocambolesco pareggio frutto di 3 consecutivi colpi di testa, che la Juventus dovrà ripartire, provando a calare sul campo la propria innegabile superiore cifra tecnica.al netto delle solite critiche, anche stantie, al suo calcio speculativo ed esteticamente poco apprezzabile.è regola che va bene solo quando si vince. Altrimenti si paga il conto due volte, com’è naturale che sia. Allegri ha rischiato Pogba, ha cercato di dargli minuti perché conscio che in queste ultime partite di stagione, il Polpo poteva aggiungere qualcosa di importante al suo motore, anche in una posizione diversa da quella in cui è era uno dei centrocampisti più forti del mondo. Sì, era un rischio, sennò prima della partita non dici «speriamo che possa fare almeno un tempo».(circa il 20% in più dell’Inter, oltre il 40% più del Milan, il 60% più del Napoli campione)Al netto di quello che è stato fatto o non fatto ai bilanci, delle plusvalenze vere, fittizie e presunte e delle manovre stipendi,@GianniVisnadi