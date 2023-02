nel momento di massima difficoltà della Juve è rimasto al suo posto, ci ha messo sempre la faccia, è diventato scudo dello spogliatoio e motivatore ad alta tensione in una fase che avrebbe visto parecchie squadre tirare i remi barca.principale di quel progetto tecnico costretto ad andare avanti nonostante fuori dalla Continassa stesse impazzando ormai la buferaora al fianco di Maurizioc'è Francesco, al fianco di Federicoc'è Giovanni, aspettando che tutte le partite che vedono la Juve coinvolta lontano dal campo (il primo processo sportivo e il secondo in arrivo con la Uefa in attesa, senza dimenticare l'inchiesta della Procura di Torino che attende di vivere il 27 marzo l'udienza preliminare) possano portare ad una fase con qualche certezza in più e qualche punto interrogativo in meno, così da poter completare un riassestamento societario in via definitiva per quanto quello attuale è ritenuto adeguato già per andare avanti anche fino a fine mandato.senza il -15 la Juve sarebbe comunque tagliata fuori dalla lotta scudetto per quanto comunque “prima delle altre”, il cammino in Champions è stato fallimentare e quello in Europa League è già in bilico, le polemiche sul gioco sono ormai un'abitudine, il tema degli infortuni più che un alibi sembra una colpa.. Prima della rivoluzione era stato confermato fino al termine della stagione, rimandando ogni discorso che pure avrebbe dovuto tenere conto di un avvio terribile soprattutto in Champions., lasciando quindi eventuali pensieri di separazione alla volontà del tecnico., per ora pesa il -15, se dovesse essere cancellato si dovrebbe comunque aspettare il secondo filone sotto la lente della Procura Federale, nel frattempoOggi quindi l'allenatore della Juve è Allegri, oggi lo è anche per la prossima stagione.lo sanno bene (per esempio) anche tutti quei giocatori in scadenza di contratto: troppe le incognite, basti pensare a quanto sposta una stagione con o senza Champions. E tra tutte queste incognite, Allegri rappresenta all'interno del mondo Juve una certezza. Oggi. Domani chissà.