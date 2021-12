C'è anche Pierre-Emerick Aubameyang sul taccuino di Federico Cherubini? Sì. Anche se il profilo va fuori parametri imposti dal nuovo corso bianconero, perché ha 32 anni e di over 3​0 c'è chi non ne vuole saper parlare. Ma in prestito per sei mesi senza obbligo di riscatto l'attaccante dell'Arsenal può fare comunque al caso della Juve. Con un grosso contro però: andrà in Coppa d'Africa. E allora il gabonese potrebbe essere utile quando ormai potrà servire a poco...