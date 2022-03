La Juve cambia. Anche quelle fasce. E Raoul Bellanova è a un passo dal diventare il primo colpo in tal senso. In prestito dal Bordeaux, è chiara la volontà del Cagliari di esercitare il diritto di riscatto per una cifra vicina al milione di euro. Con la Juve che ha già mosso passi concreti nei confronti dell'entourage del giocatore e dello stesso Cagliari: sostanzialmente bloccato Bellanova, la Juve lo pagherà poco meno di dieci milioni. Aprendo alla possibilità di un altro anno in prestito a Cagliari in caso di salvezza.