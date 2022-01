Tante operazioni aperte, chiuse, saltate. Tra queste quella del Sassuolo per l'acquisto di Lorenzo Lucca, poi sfumata. C'è chi ha pensato all'inserimento della Juve, proprio come capitato con Federico Gatti: ma non è così, i sondaggi bianconeri per il centravanti del Pisa sono ormai antichi. Poi da domani comincia tutta un'altra storia, ma non è la Juve ad aver fatto saltare questa operazione.