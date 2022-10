In casa Juve c'è ancora una piccola speranza sul fronte Weston McKennie per vederlo in campo prima del Mondiale. Per il momento, infatti, non c'è certezza sull'entità dell'infortunio rimediato a Lecce, solo quando verrà smaltito l'edema si potrà capire con certezza via esami strumentali se la forte contusione abbia causato o meno una lesione muscolare. Che potrebbe anche mettere a rischio, in tal caso, la sua convocazione nel Team Usa.