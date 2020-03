I giocatori della Juve non sono stati messi in quarantena, ma in isolamento volontario. Sono stati anche sottoposti al tampone (risultato negativo) per verificare la positività al Covid-19 dopo i casi di Rugani e Matuidi. Quindi tre di loro -(l'argentino ha dichiarato di avere la mamma malata); chissà se sarebbe stato lo stesso nel caso in cui ci fosse stato da giocare uno scontro scudetto o una partita di Champions.