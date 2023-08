. L’investitura vissuta in neroverde solo lo scorso anno – con il rinnovo sino al 2027, l’aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni a circa 3 e la maglia numero 10 – sembrava presagire un presente e un futuro da bandiera nella formazione emiliana.L’ultima opportunità per fare il grande salto di qualità. Quel “non so se ci sarò” pronunciato all’inizio di agosto pare presagire un addio. Bisogna trattare, più facile trovare l’accordo con il giocatore, meno con la dirigenza del Sassuolo.Valutazione iniziale: 25 milioni di euro. Dunque, come arrivare a un accordo che sia favorevole per tutte le parti? E cosa cambierebbe nel reparto offensivo della Juve?per la Vecchia Signora. Prestito oneroso, con obbligo di riscatto a determinate condizioni l’anno successivo e inserimento di un giovane della trattativa. Questi, allo stato attuale dei fatti, sono gli ingredienti per il ritorno di fiamma tra Berardi e la Juventus.Se la Juventus sembra più propensa a inserire nell’affare il primo – sul quale si registra anche l’interesse della Salernitana – Dionisi è fortemente interessato al secondo: un innesto giovane, di talento, che sposa perfettamente la politica societaria adottata negli anni dal Sassuolo, da sempre attenta a visionare, migliorare i migliori talenti sul mercato italiano e non solo. Due giocatori che, in ogni caso, farebbero registrare un’ottima plusvalenza a bilancio.Tra la possibilità di posizionarlo affianco al centravanti di riferimento – leggasi Vlahovic – e l’opzione di cambiare modulo e passare a un tridente ultra offensivo con un 3-4-3 composto dallo stesso Berardi, il serbo e Chiesa. Si perderebbe in stabilità ed equilibrio ma aumenterebbe la capacità e la forza offensiva della formazione di Allegri. ECon il 3-5-2, il riscattato polacco e l’attaccante azzurro avrebbero meno chances di giocarsi le proprie carte in bianconero (con l’ex Marsiglia che si profila come opzione anche per l’attacco della Roma) mentre con il 3-4-3 a trazione offensiva, è chiaro che il futuro di Kostic diventerebbe in bilico. Se già sulla destra si può contare sulla capacità a tutta fascia di Weah, sulla fascia opposta sarebbe meglio optare per un profilo maggiormente difensivo. E in questo, le quotazioni di una permanenza di Cambiaso aumenterebbero vertiginosamente. Il giocatore ex Bologna ha convinto staffe e dirigenza a contare su di lui, facendone pedina importante della Juve di Allegri.