La Juventus ha annunciato oggi una partnership con ​Nilox, brand leader nella tecnologia per la vita all’aria aperta, parte del Gruppo Esprinet. Le due società tornano a collaborare assieme dopo l'esperienza del 2016. Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale: "Questo accordo prevede la promozione della gamma di prodotti per la e-mobility di Nilox, tra cui il monopattino elettrico, le e-bike e il best-seller hoverboard DOC ECO 2, attraverso varie modalità di attivazione, attraverso i canali tradizionali, quelli digitali e quelli social".