Max Allegri gioca con la propria rosa, forte dell'incredibile qualità e quantità a disposizione. A dimostrarlo è la formazione titolare scelta per la gara contro la Lazio, un 4-3-3 senza Dybala e Douglas Costa. L'argentino e il brasiliano, fra i migliori elementi del reparto offensivo bianconero, si accomodano in panchina: un fatto strano e poco ricorrente, l'ultima volta infatti risale allo scorso 23 dicembre, quando all'Allianz Stadium arrivò la Roma. Anche in quell'occasione Allegri scelse un tridente senza il 10 e l'11, con Cuadrado-Higuain-Mandzukic dal primo minuto.