La Juventus studia l’offerta da presentare alla Lazio per Milinkovic. Contratto in scadenza a giugno 2024, può partire per una cifra inferiore alla sua reale valutazione e i bianconeri stanno provando a inserire anche una contropartita: secondo La Gazzetta dello Sport, nell’affare potrebbe rientrare Rovella di ritorno dal prestito al Monza. Per il regista ci sarebbe anche l’ok di Sarri.