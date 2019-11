Dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca, che ha regalato alla Juventus la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due partite d'anticipo, i bianconeri mettono nel mirino il Milan, per il big match dell'Allianz Stadium di domenica sera alle ore 20.45. In particolare, per Maurizio Sarri sono due i dubbi legati ai possibili indisponibili: si tratta di Matthijs de Ligt e di Cristiano Ronaldo, che però non preoccupano il tecnico.



SULLE CONDIZIONI - Ronaldo è stato sostituito a scopo precauzionale a Mosca, ma non preoccupa in vista della sfida contro i rossoneri e, a meno di sorprese, sarà titolare per la partita. Lo stesso vale per De Ligt, che ha saltato la trasferta per una leggera distorsione alla caviglia: il problema fisico appare ormai superato.