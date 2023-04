clima soporifero, farsi trovare pronto non è semplice ma lui è perfetto (e decisivo) sulla rasoiata in controtempo di Brozovic.porta grinta, porta cattiveria, porta fame. All'improvviso ha capito come gestire l'impatto con la Juve, dietro si fa sentire.: prestazione perfetta o quasi, poi una follia totale che rovina tutto.: quel pallone nel finale andava gestito diversamente.: qualche spunto nell'uno contro uno degno dei bei tempi, questa volta non esce mai dalla partita e trova il gol contro la sua rivale preferita. Alla presenza 301 in bianconero, roba da bandiera. Nel finale perde la testa.non può sempre eccellere, ma se si nota poco è perché sa gestire la pressione pure quando c'è da soffrire (20' stil suo tour del campo lo porta a giocare mezzala destra).: taglia e cuce, con fisicità. Per sua fortuna un sanguinoso pallone perso al limite dell'area non viene sfruttato a dovere dall'Inter.: non è solo una mezzala, è in realtà ovunque e a volte sembra andare pure troppo forte rispetto ai compagni. Suo il cross da cui nasce il gol di Cuadrado.opaco, il duello con Darmian dovrebbe vederlo più coraggioso e invece resta col freno a mano tirato.parte forte poi si perde, sempre anche spazientirsi quando non riesce a riceve il pallone nei tempi e nei modi richiesti. Nella ripresa semplicemente non ne ha più (20' stAllegri gli concede venti minuti più recupero, la dose giusta per provare a fare la differenza ma non si vede).qualche sponda, un paio di colpi di testa deboli verso la porta, tanto movimento, scelte spesso sbagliate. Poco, troppo poco. E su azione non segna davvero più, con la maglia della Juve ha segnato un solo gol su rigore negli ultimi 785 minuti (28' st: nelle gerarchie di Allegri resta comunque avanti a Kean, con lui in campo è tutta la Juve a giocare meglio e non è un mistero. Più sfortunato che impreciso quando la zampata sul tiro-cross di Cuadrado non centra la porta).All.: la Juve non domina ma controlla la partita e l'avrebbe anche vinta meritatamente prima della sciocchezza di Bremer.