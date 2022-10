: salvato dai pali, non sembra mai realmente reattivo.avere a che fare con questo Leao è roba da mal di testa per chiunque, che spreco quel cross in campo aperto.: dalle sue parti, comunque, non si passa.: dà via libera a Brahim Diaz quando forse un fallo sarebbe serivto.la lista di errori pesanti si allunga ancora, che dormita quando tiene in gioco Tomori sull'1-0.non salta più l'uomo, in avvio gestisce male un paio di situazioni che potevano cambiare le sorti dell'incontro (1' stnon porta niente di più o di migliore rispetto a Cuadrado).Locatelli 5: tanti, troppi errori in fase di impostazione (12' st: entra sul 2-0, non serve alla Juve per cambiare ritmo).vince duelli, gioca con qualità il pallone, è sempre dove serve che sia. Tutt'altro giocatore rispetto alle scorse stagioni, così è uno vero. Ma è anche uno solo (35' st: avrebbe tutto per fare la differenza, si perde troppo facilmente (12' stporta freschezza, non basta se poi non è accompagnata dalla precisione).: se c'è da cucire il gioco ci mette la metà del tempo di Vlahovic e lo fa con il doppio della qualità, quando la palla passa dai suoi piedi è tutta un'altra cosa. Tra i pochi a salvarsi, l'occasione per accorciare le distanze è sulla sua testa ma schiaccia troppo.: macchinoso, ci mette una vita per girarsi. E regala a Brahim Diaz la palla per la fuga del 2-0 (33' ststavolta entra col piglio giusto).All.: la Juve parte bene. Ma Allegri viene tradito dai singoli, anche se il Milan è comunque apparso superiore. Se da quando è tornato non ha mai vinto uno scontro con squadre di vertice, ben più di un motivo ci sarà.