Apre Mandzukic, chiude Ronaldo, la blindano Szczesny e Chiellini. Questa volta la Juve non si butta via, espugnando San Siro e arrivando alla sosta con 6 punti sul Napoli. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: qualche critica è piovuta anche sul suo conto, messe a tacere con una parata super sul rigore morbido (ma angolato) di Higuain: freno a mano tirato, a volte serve anche questo. Poi l'accelerata che chiude la partitareclamava spazio, l'ha ottenuto in una partita che conta. Ammonito per un fallo evitabile nella metà campo avversaria, regala il rigore al Milan entrando in ritardo a braccia larghe su Higuain. Meglio, molto meglio nel secondo tempo.: non va mai per il sottile, le imprecisioni in fase di impostazione vengono abbondantemente compensate dalla muraglia eretta in marcatura. La scivolata in chiusura sul cross di Higuain è un capolavoro: ha tutto il tempo di controllare la palla e prendere la mira, poi il cross per Mandzukic è perfetto. Una prova di alto livello nella doppia faseperché rischiare sia Matuidi che Khedira con un Bentancur così? Non c'è motivo, infatti gioca lui. E risponde ancora una volta presente. Una quinta scelta del genere, è un altro lusso di questa Juve deluxe: il Milan prova a giocare, ma lascia soprattutto giocare. E quando Pjanic ha un minimo di spazio non sbaglia un passaggio o una scelta. Cala, come tutti, più di tutti nella ripresa (29' s.t.aiuta la Juve a gestire il finale).: è stanco anche lui, contro il Milan si nota di meno ed è dai suoi piedi che nasce il gol del vantaggio: cambia la versione del tridente, non gioca solo da trequartista ma si allarga molto di più entrando spesso nel vivo dell'azione. Un palo su punizione resta la miglior giocata di tutto il secondo tempo (33' s.t.: pronti via e sovrasta tutti con un gol da gigante, specialità della casa: movimento dal secondo palo e colpo di testa vincente. In generale è lui il più pericoloso per tutto il primo tempo, prestazione alla Mandzukic per quasi un'ora, poi stringe i denti.è impressionante notare come sia capace di alzare i giri nel motore mentre tutti gli altri iniziano ad accusare la stanchezza, ci mette un po' a entrare in partita ma quando ci riesce è un pericolo costante.All.continua a prendere le misure col tridente pesante, quella di San Siro è una versione molto diversa di quella offerta ad esempio contro il Napoli. L'effetto non cambia, la reazione al ko col Manchester è già arrivata. E sono 34 punti su 36: calendario morbido, è vero. Ma più di così...