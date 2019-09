Il giorno dopo la vittoria contro il Verona la Juventus torna in campo al Training Center della Continassa per l'allenamento dell'anti-vigilia del turno infrasettimanale contro il Brescia. Questo il riassunto della seduta sul sito ufficiale bianconero:



"Senza sosta. Dopo aver affrontato mercoledì l’Atletico Madrid e ieri sera l’Hellas Verona, la Juve è chiamata alla terza sfida in 6 giorni. Martedì alle ore 21:00 è infatti in programma il primo appuntamento infrasettimanale della stagione, al Rigamonti di Brescia. Per preparare la gara con le Rondinelle, i bianconeri sono scesi in campo al JTC Continassa questa mattina. Domani invece, aprirà la giornata la conferenza di Maurizio Sarri (ore 13:30 e in diretta su Juventus TV), che sarà seguita da allenamento e partenza della squadra in direzione Brescia".