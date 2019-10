Durante la conferenza stampa pre Lecce, Maurizio Sarri ha parlato del ritorno in campo di Mattia De Sciglio, non esattamente dietro l'angolo: "Da due, tre giorni si sta allenando con il resto del gruppo, ha avuto un lungo periodo di inattività ed ha bisogno di tornare efficiente dal punto di vista competitivo. Ad ora lo è dal punto di vista clinico". Dunque, considerate le parole dell'allenatore, è chiaro che per De Sciglio ci sia bisogno di ancora un po' di tempo. Non è improbabile vederlo nella lista dei convocati verso la sfida del Via del Mare, ma quasi certamente non partirà dal primo minuto.