Romelu Lukaku di nuovo vicino all'Inter, con la Juve che si è defilata dopo il rifiuto di Dybala allo scambio. Ma il motivo del sorpasso nerazzurro, spiega il Corriere dello Sport, è anche un altro: “Il giallo dell’estate forse è prossimo alla conclusione. Una conclusione diversa da quella che era nell’aria fino a sabato. Perché, dopo essere stato a un passo dalla Juventus, adesso Romelu Lukaku è di nuovo vicino all’Inter che, spinta da Conte, lo vuole con grande insistenza. Ma come ha fatto il club nerazzurro a passare dall’essere praticamente tagliato fuori dalla corsa alla pole position? Due fattori hanno cambiato le carte in tavola: il primo è legato a Paulo Dybala che non ha trovato l’accordo per trasferirsi allo United. Il suo no ha bloccato lo scambio con il belga che Paratici aveva messo in piedi con gli uomini di Woodward e ha creato un bel problema alla Juve. Il secondo, invece, riguarda l’Inter che ha ribadito a Lukaku, anche tramite Conte, la sua volontà di portarlo alla Pinetina. La società nerazzurra inoltre è pronta a un rilancio”.