Corteggiato, da una delle squadre più importanti d'Europa. Fabio Paratici con Beppe Marotta forma una coppia da sogno per i tifosi della Juventus, un binomio vincente sul mercato, il suo futuro potrebbe però essere lontano da Torino. Il condizionale è d'obbligo, perché ancora non è stata formulata nessuna offerta ufficiale, ma secondo quanto scrive il prestigioso e affidabile The Indipendent il direttore sportivo di Borgonovo Val Tidone è il primo nome in cima alla lista dei desideri del Manchester United, che cerca una nuova guida della squadra mercato.



ALTERNATIVE - L'ex Sampdoria, valore aggiunto degli ultimi anni, ha recentemente rinnovato il suo legame con la Juventus fino al 2021, in bianconero sta bene e non pensa all'addio, ma di fronte a una proposta concreta potrebbe pensarci. Oltre a Paratici i Red Devils hanno sul taccuino Monchi della Roma e van der Sar dell'Ajax.