Tommaso Mancini, gioiello della Juve Primavera, parla del suo ex compagno ai tempi di Vicenza Filippo Ranocchia in una intervista a Juventusnews24.com: “È un giocatore fortissimo. Abbiamo legato molto, non avevo ancora la patente e quindi mi portava lui al campo d’allenamento. È un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore. Sono sicuro che farà benissimo, potrà crescere molto in questi anni. Migliorerà tanto, ancora di più di quel che già è”.